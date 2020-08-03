دورتموند ينتقد تصريحات رئيس بايرن ميونخ

انتقد مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني تصريحات أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ، الذي شكك في سياسة التعاقدات في دورتموند.

ونقلت وسائل الإعلام عن زورك قوله يوم الاثنين: أرى التعليقات متغطرسة تماما، إذا كان لديك 250 مليون يورو (293 مليون دولار) أكثر من الأخرين في حوزتك كل عام فإن الأمور تبدو على مايرام.

وقال هونيس إن سياسة دورتموند في التعاقد مع لاعبين صغار السن بهدف بيعهم بعائد ربح كبير تعني أن اللاعبين يفتقدون إلى هويتهم في النادي.

قال هونيس "68 عاما" في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ": إذا قام دورتموند بشراء لاعب لديه موهبة كبير ويلعب بشكل جيد، ستسمع بعدها بأشهر قليلة إما من النادي نفسه أو من خارجه، أن اللاعب سيكون في النهاية معروضا للبيع.

وأضاف : كيف يمكن للاعب أن يستوعب الحمض النووي لنادي بنسبة مئة بالمئة إذا شعر أنه أصبح معروضا للبيع؟ لا يوجد لدينا هذا الأمر على الإطلاق. نحن نتعاقد مع لاعبين من أجل بايرن ميونخ. ولا نقوم مطلقا بالمتاجرة فيهم.

ومن بين اللاعبين الذين تعاقد معهم بايرن من بوروسيا دورتموند في العشر سنوات الأخيرة روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم للنادي البافاري في صفقة انتقال حر لكنه حصل على توقيع ماريو غوتزه وماتس هوميلز بعد دفع مقابل مالي لدورتموند.

ورجحت صحيفة "بيلد" الألمانية ووسائل إعلام بريطانية أن يكون الإنجليزي جادون سانشو، لاعب دورتموند، على أعتاب الانتقال لفرق أوروبية كبرى وعلى رأسها مانشستر يونايتد .

وعاد سانشو إلى تدريبات دورتموند يوم الاثنين، وينطلق الموسم الجديد للبوندسليغا يوم 18 سبتمبر حيث يأمل دورتموند أن ينهي هيمنة بايرن على اللقب في المواسم الثمانية الماضية.

وخسر دورتموند ذهابا وإيابا أمام بايرن في الموسم الماضي الذي تأثر بشدة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.