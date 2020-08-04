الهلال والنصر.. استعداد للديربي بـ"التمديد" والصفقات الجديدة

تأهب ناديا الهلال والنصر لعودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لمواجهتهما المقررة في الخامس من أغسطس، منذ أواخر يونيو الماضي، وخلال تلك الفنرة تعاقد الناديان مع بعض اللاعبين، ومدد عقود آخرين.

ومنذ إعلان عودة التدريبات الجماعية، بدأ الهلال بالكشف عن لاعبيه ومنسوبيه بشكل دوري قبل أن يبدأ بإعادة لاعبيه المحترفين إلى التدريبات، وخلال الفترة السابقة، كان الهلال يفاوض عدداً من لاعبيه على تحديد عقودهم حتى نهاية الموسم مثل محمد الشلهوب وغيرهم حتى يتسنى لهم المشاركة فيما تبقى من مباريات، قبل أن يبدأ مفاوضات شراء عقد مهاجمه صالح الشهري المعار من الرائد، والذي بات لاعبا للنادي العاصمي حتى 2024. كما أعلن الهلال الإبقاء على مهاجمه الهداف، الفرنسي بافتيمبي غوميز، لسنتين إضافيتين.

وفي الطرف الآخر، كانت فترة إعداد النصر أكثر حركة، فبعد أن انتهت الفحوصات التي أجريت على منسوبي النادي، عملت الإدارة على تدعيم الفريق بالتعاقد مع عبدالفتاح عسيري، نجم أهلي جدة السابق، لتشتري المتبقي من عقده في وقت لاحق، كما تعاقدت مع عبدالعزيز العلاوي وعبدالله الشنقيطي، قبل أن تظهر شائعات تواصل مسؤولي فنربخشة التركي مع البرازيلي جوليانو نجم الفريق، إلا أن الأخير نفى رحيله وأعلن البقاء في النادي.

وشغل البرازيلي مايكون أذهان النصراويين بعدما فشلت إدارة صفوان السويكت بالوصول إلى اتفاق مع ناديه الأصلي غلطة سراي التركي على تمديد إعارته، قبل أن يتم الاتفاق مؤخراً ببيع ما تبقى من عقد مايكون بيريرا مع الأخير إلى مصلحة النادي العاصمي الأصفر.