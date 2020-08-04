الهلال.. 1000 يوم دون فوز على النصر في الديربي

يسعى الهلال إلى إيقاف تفوق النصر في مواجهاتهما المباشرة في آخر 4 مباريات، إذ لم يعرف طعم الفوز على غريمه التقليدي منذ 1013 يوماً وتحديداً منذ أكتوبر 2017، وبعدها تعادل الفريقان مرتين وفاز النصر مثلهما..

وستكون هذه المواجهة من أهم المواجهات للفريقين والهلال بشكل خاص إذ يأمل في عدم تكرار خطأ الموسم الماضي حينما دخل مواجهة النصر متصدراً ليخرج بعد المباراة خاسراً وتاركاً الصدارة لغريمه التقليدي.

وكان آخر فوزٍ للهلال يعود لتاريخ 27 أكتوبر 2017 حينما انتصر 2-1 سجلهما البرازيلي كارلوس إدواردو وسالم الدوسري في حين سجل هدف النصر الوحيد مهاجمه السابق محمد السهلاوي.

وتعتبر هذه الفترة هي الأطول للهلال في عدم الفوز على النصر منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي في حين أن أطول سلسلة عدم خسارة كانت للهلال الذي لم يعرف طعم الهزيمة في الديربي قرابة 1490 يوماً وذلك من تاريخ 31 ديسمبر 2009 وحتى 30 يناير 2013.

والتقى الفريقان منذ آخر فوز للهلال في 4 مواجهات حيث انتهت مواجهتين بالتعادل الإيجابي 2-2 هي سجل أهداف النصر في المباراة الأولى الكونغولي جونيور كابانانغا والمغربي محمد فوزير في حين سجّل للهلال الروماني نيكولا ميليسي والمغربي أشرف بن شرقي.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في ذهاب الموسم الماضي سجل هدفي الهلال مهاجمه الفرنسي بافتيمي غوميز في حين سجّل للنصر البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله، وفي الإياب فاز النصر 3-2 بهدف من حمدالله وهدفين سجلهما المدافع برونو أوفيني، بينما أحرز هدفي الهلال علي آل بليهي وسالم الدوسري.

وكانت آخر مواجهة للفريقين في الدور الأول هذا الموسم حينما التقى الفريقان على ملعب جامعة الملك سعود وحينها تقدم الهلال بهدف للاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو، ليرد عليه المغربي عبدالرزاق حمدالله ويسجّل هدفين لفريقه.