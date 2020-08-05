أنطونيو أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في يوليو

فاز مايكل أنطونيو مهاجم فريق وست هام يونايتد، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، للمرة الأولى في مسيرته.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن سجل أهداف أنطونيو الهائل خلال شهر يوليو الماضي، ساهم في بقاء وست هام يونايتد ضمن أندية الدوري الممتاز.

وأضاف أنه بحلول نهاية شهر يونيو الماضي، كان فارق الأهداف فقط هو الذي كان يجعل وست هام بعيدا عن الفرق الثلاث الأخيرة في الترتيب.

وتابع أن أنطونيو سجل ثمانية أهداف وقدم تمريرات حاسمة لزملائه في المباريات السبع الأخيرة، حيث فاز فريق المدرب ديفيد مويس في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها، لينهي الموسم بفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط.

وأصبح أنطونيو أول لاعب في وست هام يسجل أربعة أهداف في مباراة خارج أرض الفريق اللندني بالدوري الإنجليزي، عندما تغلب بنتيجة 4 - صفر على نوريتش سيتي.