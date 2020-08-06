الأندية الإنجليزية تصوت ضد التبديلات الخمسة

صوتت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالإجماع، ضد استخدام خمسة تبديلات خلال المباريات في موسم 2020-2021، وذلك في اجتماع المساهمين اليوم الخميس، حسب ما ذكرت رابطة الدوري في بيان اليوم الخميس .

وكان عدد التبديلات في موسم 2019 - 2020 زاد من ثلاثة إلى خمسة تبديلات، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في توقف المنافسات لمدة 100 يوم منذ شهر مارس الماضي.

وعندما عادت منافسات الدوري الإنجليزي في 17 يونيو الماضي، تم إقرار فترات راحة خلال المباريات للشرب، كما تم زيادة عدد اللاعبين في قائمة الفرق وذلك للمساعدة في إدارة الفرق وتجنب الإرهاق.

لكن العديد من الأندية ترى في الوقت الحالي، أن قاعدة التبديلات الجديدة، منحت الفرق القوية ميزة غير عادلة، وسيتم إلغاؤها في الموسم المقبل والذي ينطلق يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال بيان الرابطة، أنه تم الموافقة على قواعد تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، "وافق المساهمون بالإجماع على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، بما يتماشى مع بروتوكول الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخاص بهذه التقنية.