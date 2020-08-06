إنتر ميلان يتعاقد مع سانشيز بشكل كامل

المصدر: روما - د ب أ

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، رسميا عن ضم صانع اللعب التشيلي أليكسيس سانشيز بعقد نهائي حتى 2023.

وتعاقد إنتر مع سانشيز في صفقة انتقال حر بعد موسم قضاه اللاعب مع الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة. كما أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي رحيل سانشيز إلى إنتر ميلان في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لثلاثة أعوام.

ولعب سانشيز معارا لإنتر ميلان منذ أغسطس 2019 وكان مانشستر يتحمل جزءا من راتبه البالغ 560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وانتهت بذلك مسيرة سانشيز المحبطة مع مانشستر منذ انضمامه للفريق قبل عامين ونصف العام في صفقة مقايضة مع أرسنال تضمنت انتقال لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتريان للمدفعجية. وخلال مسيرته مع مانشستر يونايتد سجل سانشيز خمسة أهداف خلال 45 مباراة.

وصعد إنتر لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي أمس الأربعاء عقب فوزه 2 / صفر على خيتافي الإسباني، في دور الـ16 للمسابقة القارية على ملعب (فيلتينس أرينا) معقل فريق شالكه الألماني.