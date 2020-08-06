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شاكير حكماً لمواجهة برشلونة ونابولي

المصدر: نيون - د ب أ
اعتاد شاكير قيادة المواجهات الكبيرة في الأبطال
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن طاقم الحكام الذي سيدير مواجهة برشلونة الإسباني مع ضيفه نابولي الإيطالي بعد غد السبت في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويتولى الحكم التركي كونيت شاكير، 43 عاما، إدارة المباراة ويساعده باهاتين دوران وطارق اونجون وحميد أوموت ميلر على أن يتولى ميت كالكافان وعلي بالابيك الإشراف على تقنية الفيديو (فار).

وأدار شاكير المباراة التي خسرها برشلونة أمام ليفربول الإنجليزي برباعية بيضاء في المربع الذهبي للنسخة الماضية من البطولة القارية. كما تولى شاكير إدارة المباراة التي خسرها نابولي أمام ريال مدريد الإسباني 1 - 3 في البطولة الأوروبية عام 2017.

كلمات دالّة

#شاكير, #نابولي, #برشلونة

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