فريدكين يتملك نادي روما الإيطالي مقابل 591 مليون يورو

أعلن نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الملياردير الأميركي دان فريدكين أبرم صفقة تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار لشراء النادي.

وأضاف النادي في بيان أن العقود الرسمية للصفقة التي قدرت قيمتها بنحو 591 مليون يورو وقعت أمس الأربعاء مع مجموعة فريدكين، التي تتخذ من هيوستون في تكساس مقرا لها.

وقال فريدكين في بيان عبر موقع النادي على الإنترنت "نتطلع إلى إتمام صفقة الشراء بأسرع ما يمكن والانضمام إلى أسرة روما".

وقال جيمس بالوتا رئيس روما إن الطرفين سيعملان على إتمام إجراءات الصفقة خلال الأيام المقبلة. وأضاف في بيان "وقعنا العقود الليلة وخلال الأيام المقبلة سنعمل سويا على إتمام الإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بانتقال ملكية النادي".

وأردف قائلا "خلال الشهر الماضي كشف دان ورايان فريدكين عن التزامهما الكامل بإتمام الصفقة وقيادة النادي بصورة إيجابية وأنا على ثقة بأنهما سيقودان النادي إلى مستقبل كبير". وكانت مجموعة من المستثمرين الأميركيين بقيادة بالوتا اشترت النادي في 2012.

وينحدر بالوتا من أصول إيطالية وقد حاول جاهدا النهوض بالنادي الذي فاز بالدوري الإيطالي آخر مرة في 2001.

واحتل روما مركز الوصيف ثلاث مرات تحت قيادة بالوتا لكنه لم يشكل تهديدا جديا لهيمنة يوفنتوس على اللقب الذي فاز به في آخر تسعة مواسم.

وتأهل روما أيضا لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 لكن خططه لبناء ملعب جديد تعثرت نتيجة مشكلات تتعلق بالتخطيط وحاليا يتقاسم الاستاد الأولمبي في العاصمة مع جاره لاتسيو.