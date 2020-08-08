المؤشر يمدد مع أهلي جدة حتى 2023

أعلن نادي أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة، اليوم السبت، تمديد تعاقده مع سلمان المؤشر لاعب الفريق لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر"، أن المؤشر وقع على عقد جديد يبقية بالنادي حتى عام 2023.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد سلمان المؤشر مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي ولكن إدارة الفريق نجحت في توقيعه لعقد جديد.

ويأتي الحصول على توقيع المؤشر قبل ساعات من خوض لقاء الديربي المنتظر أمام الاتحاد ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.