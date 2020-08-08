هدافو الديربي.. غراب في الصدارة والسومة يقترب

لا يزال مهاجم الاتحاد المعتزل سعيد غراب يتصدر قائمة الهداف التاريخي لديربي جدة، حيث لم ينجح أي لاعب في كسر رقمه منذ اعتزاله عام 1982، في حين ستكون الفرصة سانحة للسوري عمر السومة مهاجم الأهلي الحالي للاقتراب أكثر من المهاجم الذي لعب لكلا الفريقين.

ويتصدر سعيد غراب القائمة بـ17 هدفاً سجلها في شباك الأهلي، في حين أنه نجح بتسجيل هدف وحيد في مرمى الاتحاد حينما انتقل لجاره. ويأتي في المركز الثاني مهاجم الأهلي المعتزل حسام أبوداود بعد تسجيله 14 هدفاً سجلها في شباك الاتحاد.

ويأتي في المركز الثالث المهاجم السوري عمر السومة والذي ستكون له الفرصة سانحة للاقتراب أكثر من رقم غراب بعد تسجيله 11 هدفاً قبل مواجهتهما غداً والذي سيكون ضمن القائمة الأساسية.

ويحتل مهاجم الاتحاد حمزة إدريس المركز الرابع برصيد 10 أهداف، يليه مهاجم الأهلي أمين دابو بـ9 أهداف.

ويأتي في المركز الخامس مهاجم الاتحاد السابق عبدالله فوال الذي سجّل 8 أهداف ولاعب الوسط الأنيق خالد مسعد الذي سجل 7 أهداف في شباك الاتحاد، في حين أنه لم يسجل أي هدف في مرمى الأهلي حينما انتقل لغريمه التقليدي.

ومن أبرز اللاعبين الذين ساهموا مع الفريقين في ديربي جدة البرازيلي سيرجيو ريكاردو الذي ارتدى قميص الناديين حيث سجل 13 هدفاً في الديربي.