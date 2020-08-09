السومة "المتخصص" يلقي بالاتحاد إلى المجهول

قاد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي فريقه إلى الفوز أمام غريمه التقليدي الاتحاد 2-1 في ديربي جدة الذي احتضنه ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الأهلي تفوقه أمام غريمه التقليدي الاتحاد حيث نجح في مواصلة سلسلة عدم الخسارة في الديربي لأكثر من 8 سنوات.

وبدأت المباراة بهجوم أهلاوي كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر حينما تلقى مهاجمه عبدالرحمن غريب تمريرة من زميله السوري عمر السومة أمام المرمى إلا أنه سددها في الشباك الجانبية.

ورد الاتحاد سريعاً وكاد لاعبه خالد السميري أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 30 تمكن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي من افتتاح التسجيل بعد متابعته لتسديدة زميله عبدالرحمن غريب العائدة من الحارس البرازيلي غروهي ليضع الكرة في الشباك.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه عمر السومة الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن غريب ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 41 تمكن الاتحاد من تسجيل هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي رومارينيو ليسدد الكرة قوية لتستقر في شباك الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه عبدالفتاح عسيري الذي سدد كرة قوية إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس البرازيلي غروهي.

وعند الدقيقة 64 تمكن السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله حسين عبدالغني ليروض الكرة ويسددها قوية في شباك الاتحاد.

وحاول الاتحاد العودة سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه فهد المولد الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالرحمن العبود ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه البرازيلي رومارينيو أن يسجل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن العبود ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت مواطنه جوزيف دي سوزا الذي اعترض طريقها لتذهب خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة لينفرد بالمركز الثالث، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.