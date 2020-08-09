الوحدة يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع الرائد

واصل الوحدة مسلسل إهدار النقاط عقب تعادله السلبي أمام ضيفه الرائد، في حين أنعش ضمك آماله في البقاء عقب فوزه الصعب أمام ضيفه الفيصلي 2-1 ، وفي الدمام حقق الاتفاق فوزاً ثميناً بعدما قلب الطاولة على ضيفه الفيحاء بفوزه 3-2، في افتتاح المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة واصل الوحدة مسلسل إهدار النقاط عقب تعادله السلبي أمام ضيفه الرائد.

وخسر الوحدة في المرحلة الماضية بثلاثية نظيفة أمام ضيفه الشباب، وتعادل سلبياً أمام الرائد ليصبح مركزه الرابع في خطر قبل ختام المسابقة بـ7 نقاط.

ولم يستغل الوحدة النقص العددي في صفوف ضيفه بعد طرد مدافع الرائد حسين الشويش منذ الدقيقة 30 بعدما ضرب البرازيلي أنسيلمو لاعب الوحدة بدون كرة.

وفي الشوط الثاني قدّم الرائد أداءً جيداً وكان قريباً من التسجيل بعدما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 57 والتي تصدى لها المغربي محمد فوزير وسددها لتجد الحارس عبدالله الجدعاني الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الرائد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه المغربي فوزير الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله الجدعاني الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الخمس دقائق الأخيرة، كثف الوحدة هجومه وأهدر لاعبه البرازيلي لويس غوستافو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله حمد الجيزاني ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 40 نقطة ليبقى في المركز الرابع، وارتفع رصيد الرائد إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً.