ضمك يعزز حظوظه بالفوز على الفيصلي

سقط فريق الفيصلي في فخ الخسارة أمام مضيفه ضمك صفر - 1خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، حقق ضمك فوزاً صعباً أمام ضيفه الفيصلي 2-1 لينعش آماله في البقاء.

ويدين ضمك بهذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني ايميليو زيالا الذي سجّل هدفي الفوز عند الدقيقتين 27 و56 في حين سجّل الهولندي يوسف الجبلي هدف الفيصلي الوحيد عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 21 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 35 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.