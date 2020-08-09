هدف قاتل للاتفاق يخطف نقاط الفيحاء

قلب فريق الاتفاق تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه الفيحاء إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام حقق الاتفاق فوزاً ثميناً على ضيفه الفيحاء بعدما قلب خسارته بهدفين نظيفين إلى فوز بالثلاثة.

وتقدم الفيحاء في الشوط الأول بهدفين سجلهما مدافعه نواف الصحبي عند الدقيقة 9 وسامي الخيبري عند الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني فرض الاتفاق سيطرته وتمكن من تسجيل 3 أهداف حيث جاء الأول عن طريق لاعبه السلوفاكي فيليب كيش عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 56 والسنغالي سليمان دوكارا عند الدقيقة 58 وعلي هزازي في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 35 نقطة ليتقدم الى المركز السابع مؤقتاً، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.