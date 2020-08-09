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"الاحتراف" تعلن مواعيد فترات الانتقال لموسم 2020 - 2021

المصدر: العربية.نت
مباراة التعاون والفيصلي
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أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت مواعيد فترات انتقال اللاعبين للموسم المقبل، 2020 - 2021.

وبحسب بيان لجنة الاحتراف تبدأ فترة الانتقال الصيفية في 15 أغسطس الحالي على أن تنتهي في 20 أكتوبر المقبل لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين و31 للدرجة الأولى والسادس من نوفمبر للدرجة الثانية. فيما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الحادي عشر من يناير 2021 وتنتهي في 7 فبراير.

وكان دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قد استؤنف في الرابع من أغسطس الحالي بعد توقف بدأ في منتصف مارس الماضي.

كلمات دالّة

#لجنة الاحتراف, #الدوري السعودي, #الاتحاد السعودي لكرة القدم

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