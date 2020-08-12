فياريال يتعاقد مع ثنائي فالنسيا باريخو وكوكلان

‬‬باع فالنسيا ثنائي الوسط فرنسيس كوكلان وداني باريخو إلى فياريال منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء في خطوة تثير المزيد من الانتقادات ضد مالك النادي بيتر ليم.

ولم يكشف الناديان عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن فياريال لم يدفع أكثر من 11 مليون يورو لضم اللاعبين ووقع كل لاعب على عقد لأربع سنوات.

وأنهى فياريال الموسم في المركز الخامس وتأهل للدوري الأوروبي، وعين الشهر الماضي أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق لقيادته في الموسم المقبل.

وانضم كوكلان إلى فالنسيا في 2018 مقابل 14 مليون يورو بعد عشر سنوات في أرسنال بينما أنهى القائد باريخو فترة من تسع سنوات مع النادي تضمنت الفوز بكأس الملك 2019 وهو أول لقب بلنسية خلال 11 عاما.

وسيثير بيع اثنين من أبرز اللاعبين بمبالغ زهيدة نسبيا إلى أحد أقوى منافسي بلنسية موجة انتقادات جديدة من المشجعين واللاعبين السابقين ضد الملياردير السنغافوري ليم.

وقاد حارس فالنسيا السابق سانتي كانيزاريس حملة الانتقادات عبر الانترنت بينما دعت رابطة لمشجعي النادي للاحتجاج اليوم خارج استاد ميستايا.

واتخذ ليم، الذي اشترى النادي في 2014، قرارا مفاجئا بالاستغناء عن المدرب مارسيلينو العام الماضي بعد أن قاد الفريق للفوز بكأس الملك والتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وتراجع الفريق مع المدرب ألبرت سيلاديس الذي أقيل في يوليو وأنهى الدوري في المركز التاسع وفشل في التأهل لمسابقة أوروبية. وعين مدرب واتفورد السابق خافي فراسيا لقيادة فالنسيا في نهاية الشهر الماضي.

كما باع فالنسيا لاعبه الواعد فيران توريس، الذي يمثل بارقة أمل للكرة الإسبانية، إلى مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الشهر مقابل 23 مليون يورو.

وتعرض ليم للانتقاد أيضا من نائب رئيس بلدية المدينة لعدم تمويل استاد نو ميستايا الخاص بالنادي والذي بدأ تشييده في 2007 وتوقف العمل في 2009 بسبب الأزمة المالية في إسبانيا.