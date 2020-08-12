محمد نور يدعم لاعبي الاتحاد وينتقد "المحبطين"

عبر محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، عن استيائه من بعض الجماهير المحبطة من وضع الفريق الحالي، مؤكداً دعمه للاعبين مع تبقي 6 جولات حتى نهاية مسابقة الدوري.

ومنذ استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لعب الاتحاد مواجهتين خسر فيهما أمام أبها والأهلي، ليستمر في المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

وعبر مقطع مرئي من حسابه الشخصي في "سناب شات" موجه للجماهير الاتحادية، أكد نور أن أكثر ما يحتاجه اللاعبون والفريق في الوضع الحالي هو الدعم والثقة بهم لحساسية المباريات المتبقية وقصر المدة حتى نهاية المسابقة.

وأضاف نور "هذا الوقت هو الأنسب لدعم اللاعبين والعمل على زرع ثقتهم بنفسهم، ولا أعتقد أن هناك ناديا تعرض لموقف مشابه للذي يمر فيه الاتحاد، وأقول للاعبين لا تيأسوا وابذلوا ما بوسعكم".