بلعربي يبقى في ليفركوزن حتى 2023

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم تمديد تعاقده مع كريم بلعربي لمدة عامين إصافيين، حتى 30 يونيو 2023، حيث مازال عقد اللاعب الحالي ساريا حتى صيف 2021.

وقال رودي فولر المدير الرياضي لباير ليفركوزن: "سعداء لأننا تمكنا من الاتفاق على استمرار التعاون بيننا في مناقشات متناغمة للغاية. كريم يتواجد معنا منذ 2011، تطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين المحترفين في الدوري الألماني (بوندسليغا) في مركزه هنا في ليفركوزن. عندما يعتمد على سرعته في الملعب، يصبح لاعبا يصنع الفارق".

وانضم بلعربي لفريق ليفركوزن قادما من فريق آينتراخت براونشفيغ كموهبة شابة قبل تسع سنوات.