برشلونة يعلن إصابة أومتيتي بـ "كورونا"

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إصابة مدافعه الفرنسي سامويل أومتيتي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكتب النادي "بعد الاختبارات التي أجريت يوم الخميس، أثبتت النتائج بأن صامويل أومتيتي مصاب بفيروس كورونا، اللاعب لم تظهر عليه أعراض، ويتمتع بصحة جيدة ومعزول في المنزل، وقام النادي بإبلاغ الجهات الرياضية والصحية المختصة، بالإضافة إلى ذلك، تم تعقب جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال باللاعب لإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم".

يذكر أن أومتيتي لم يسافر مع بعثة الفريق التي توجهت إلى لشبونة لمواجهة بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال، بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ عدة أسابيع.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق إصابة لاعب بفيروس كوورنا قبل أن ينشر المدافع الفرنسي كلير توديبو الذي أعير إلى شالكه الألماني، خبر إصابته.