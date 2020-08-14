رئيس أتلتيكو ينصح الجماهير بشراء ناد خاص بعد الانتقادات

حث إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة، عقب خروج فريقه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام رازن بال شبورت لايبزيغ، جماهير النادي التي تنتقد طريقة المدرب دييغو سيميوني على الذهاب لشراء ناديها الخاص واختيار تشكيلتها الأساسية.

وأصيب سيريزو بخيبة أمل عقب الخسارة 2-1 أمام فريق ألماني مغمور في حين اعترف بأنه توجد الكثير من الانتقادات حاليا لسيميوني، وأضاف أنه لا يهتم كثيرا بأصوات المعارضة.

وأضاف سيريزو "سيميوني ليس بعيدا عن المساس بمنصبه واختلف معه الكثيرون بالأمس. إنه الذي يختار الفريق وإذا لم تعجبك اختياراته اذهب لشراء ناديك الخاص وشكل فريقك واختار التشكيلة الأساسية التي تفضلها".

ويستمر عقد سيميوني، ثاني أطول مدرب تولى قيادة أتلتيكو على الإطلاق، حتى 2022 مع النادي الذي قاده إلى نهائي دوري الأبطال مرتين والفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين بالإضافة إلى لقب الدوري المحلي وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة لكل منهما.

وأنهى أتليتيكو اخر ثمانية مواسم للدوري الإسباني بين الأندية الثلاثة الأولى. وقال سيريزو للصحفيين "حافظنا على هدوئنا، لم تسر المباراة كما هو مخطط لها وعلينا العودة لإسبانيا لكننا نشعر بالارتياح حيال كل شيء اخر. أعتقد أنه لازلنا نملك فريقا جيدا. لم تكن ليلتنا. "الجماهير تشعر بالإحباط وهذا سييء لأننا حقيقة لم نتوقع هذه النتيجة. لكن هذه كرة القدم ومثل هذه الأمور تحدث فيها. "أعتقد أننا قدمنا موسما جيدا للغاية وأنهينا الدوري بين الثلاثة الأوائل وتأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهذا شيء ليس من السهل تحقيقه".