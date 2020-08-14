بعد صرف 1.3 مليار يورو.. باريس يبلغ نصف نهائي "الأبطال"

استطاع نادي باريس سان جيرمان تجاوز إخفاقاته السابقة أوروبياً بعدما فاز على أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء، لتكون المرة الأولى التي يصل فيها الفريق إلى نصف النهائي منذ أن امتلكته المجموعة القطرية.

وصرف القطريون مليارا وقرابة 300 مليون يورو على النادي الباريسي منذ امتلاكه في عام 2011 إلا أنه ومنذ تلك الفترة استطاعت أندية عدة وبميزانيات قليلة الوصول إلى نصف النهائي الأوروبي في السنوات التسع الأخيرة.

فبعد قرابة عامين من امتلاك القطريين النادي الفرنسي، وصل دورتموند الألماني إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية والنهائي على الرغم من محدوديته المادية مقارنة بنظيره الفرنسي.

وفي العام الذي تلاه استطاع أتلتيكو مدريد وصول النهائي الأول في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الذي كان أبرز تعاقداته في ذاك العام الإسباني فيا والبرازيلي دييغو والبلجيكي ألديرفيريلد بمبلغ لا يتجاوز 12 مليون يورو.

وأكدت ثورة نادي موناكو الفرنسي في موسم 2016-2017 على أفضلية إدارة الأندية مقارنة بالصرف، بعد أن وصل الفريق إلى نصف نهائي ذاك الموسم ويودع البطولة أمام يوفنتوس بصعوبة، وحينها بزغ نجم الفرنسي الشاب مبابي.

واستطاع نادي روما الإيطالي، بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018، بعد ثلاثيته النظيفة الشهيرة في مرمى برشلونة، بتعاقدات كان الأعلى بينها الهولندي كارسدورب والذي غاب كثيراً بسبب الإصابة حينها.

وأثبت نادي أياكس الهولندي في موسم 2019-2020، قوته القارية بقائمة كان غالبيتها من أبناء النادي، بعدما أطاح بالأندية الكبرى من البطولة بدءاً بريال مدريد وصولاً إلى يوفنتوس قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام توتنهام.

وفي الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وصل لايبزيغ الذي تأسس في عام 2009، إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تجاوز أتلتيكو مدريد بهدف متأخر يوم الخميس.