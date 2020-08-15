اتحاد جدة يهزم الاتفاق ويحقق فوزه الأول منذ عودة الدوري

ضمّد اتحاد جدة جراحه عقب فوزه الصعب أمام ضيفه الاتفاق 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في المراحل الثلاث السابقة أمام الوحدة وأبها والأهلي.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول والذي شهد فرصة وحيدة كانت للاتفاق وتحديداً لمدافعه عبدالله الخطيب الذي ارتقى لعرضية زميله البرازيلي سوزا وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي سوزا الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتحاد وتمكن لاعبه عبدالرحمن العبود من الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 54 ليتقدم لها زميله فهد المولد ويضعها في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي رومارينيو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الاتفاق وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما تلقى مهاجمه السنغالي سليمان دوكارا تمريرة من زميله علي هزازي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم.

وحاول الاتفاق في الدقائق العشر الأخيرة وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه صالح الشهري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز 12، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 35 نقطة ليبقى في المركز الثامن.