الفيصلي يعبر أهلي جدة بثنائية الجبلي وكعبي

أوقف الفيصلي مسلسل انتصارات ضيفه أهلي جدة بعد فوزه عليه 2-صفر في المباراة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين واصل ضمك صحوته بعدما حقق فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه التعاون بذات النتيجة، في المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة أعاد الفيصلي ضيفه أهلي جدة إلى دوامة الخسائر عقب فوزه عليه 2-صفر.

وقدّم الفيصلي أداءً جيداً في اللقاء حيث نجح لاعبه الهولندي يوسف الجبلي عند الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء.

وحاول الأهلي العودة سريعاً إلى اللقاء وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه عبدالرحمن غريب كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته وسنحت له فرصة تسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 61 إلا أن مهاجمه السوري عمر السومة أهدرها بعدما تصدى لها الحارس المتألق مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 73 تمكن مهاجم الفيصلي خالد كعبي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي ويليام ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 41 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتاً، وبقي الأهلي على رصيده السابق 43 نقطة ليبقى في المركز الثالث.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم واصل ضمك صحوته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه التعاون 2-صفر.

وواصل التعاون مسلسل الخسائر عقب تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي حيث سبق وأن خسر من أمام الشباب والفيصلي في المرحلتين السابقتين.

وتمكن ضمك من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 45 عن طريق لاعبه التونسي بلال سعيداني الذي حول عرضية زميله عبدالله الجوعي بقدمه في شباك التعاون.

وعند الدقيقة 57 نجح الجزائري فاروق شافعي مدافع ضمك من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله عبدالله الجوعي برأسه في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 24 نقطة ليبقى في المركز 15 وبفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز 14، وبقي التعاون على رصيده السابق 32 نقطة ليبقى في المركز العاشر.