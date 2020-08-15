بايرن يسحق برشلونة بثمانية أهداف ويبلغ نصف النهائي

سحق بايرن ميونيخ منافسه برشلونة 8-2 في مباراة مثيرة غزيرة الأهداف في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل إلى قبل النهائي اليوم الجمعة.

ووضع توماس مولر بايرن في المقدمة في الدقيقة الرابعة، ورغم أن برشلونة أدرك التعادل سريعا عبر هدف عكسي من ديفيد ألابا لكن الفريق الألماني استمر في شق الثغرات في دفاع النادي الكاتالوني ليسجل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق عبر إيفان بريشيتش وسيرج غنابري، وأضاف مولر هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 31.

ولم تتوقف الأهداف بعد الاستراحة، إذ قلص لويس سواريز الفارق لبرشلونة في الدقيقة 57 لكن بعدها بست دقائق جعل يوشوا كيميش النتيجة 5-2 للنادي البافاري.

وقبل النهاية بثماني دقائق، أحرز الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس وبعدها سجل البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونيخ، ثنائية خلال ثلاث دقائق ليضع فريقه الأصلي في موقف صعب للغاية.

وسيلتقي بايرن ميونيخ في قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من آخر مباريات دور الثمانية التي ستجمع غدا السبت بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.