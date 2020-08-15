الهلال يتجاوز العدالة برباعية ويقترب من حسم الدوري

واصل الهلال مسلسل انتصاراته بعدما اكتسح مضيفه العدالة 4-صفر، ليقترب أكثر من حسم اللقب، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتاج الهلال إلى انتصارين فقط من مبارياته الـ 5 المتبقية ليضمن رسمياً التتويج بلقب كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته على المباراة وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 30 تمكن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله سالم الدوسري بقدمه في شباك العدالة.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للهلال للاعبه محمد كنّو الذي تلقى تمريرة من زميله الايطالي جوفينكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء العدالة وبدأ بشن هجومه على مرمى الهلال وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه نايف هزازي أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الغابوني ميدوين بيتيغي إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وواصل العدالة هجومه وكاد لاعبه السنغالي أداما تراوري أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الهلالي.

ورد الهلال سريعاً على هجوم العدالة ونجح مهاجمه غومير بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سالم الدوسري ليضع الكرة بسهولة في شباك الحارس علي المزيدي.

وواصل الهلال هجومه وتوج لاعبه سالم الدوسري نجوميته باللقاء بتسجيل الهدف الثالث حينما اخترق دفاع العدالة بمهارة وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90+2 اختتم السوري عمر خربين أهداف الهلال بتسجيله الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله صالح الشهري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 60 نقطة ليتصدر بفارق 12 نقطة مؤقتاً عن وصيفه النصر الذي سيلعب أمام ضيفه الوحدة في وقت لاحق من مساء اليوم، في حين بقي العدالة على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الأخير.