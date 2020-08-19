الهلال يبحث عن فوزه الـ12 أمام أهلي جدة في "المحترفين"

يبحث الهلال عن فوزه رقم 12 أمام مضيفه أهلي جدة في دوري المحترفين السعودي، حينما يلتقيان على ستاد "الجوهرة المشعة" في المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتفوق الهلال بشكل كبير على مضيفه الأهلي منذ انطلاق لقاءاتهما في دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث كانت أغلب المباريات تنتهي لصالح أزرق العاصمة.

ونجح الهلال بتحقيق الفوز 11 مرة على الأهلي الذي حقق فقط 3 انتصارات، في حين حسم التعادل 9 مباريات منذ موسم 2008-2009.

وتشكل مباريات الهلال عقدةً للأهلي الذي انتظر 7 مباريات حتى حقق أول فوز له في الكلاسيكو والذي كان موسم 2011-2012. وحسم التعادل السلبي أول مواجهة للفريقين في دوري المحترفين السعودي والذي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي، وبعدها نجح الهلال بتحقيق 3 انتصارات متتالية، ليعود التعادل ويحسم لقاءهما في موسم 2010-2011.

وعاد الهلال مرة أخرى ونجح في موسم 2011 بتحقيق أكبر نتيجة على الأهلي في دوري المحترفين حينما اكتسحه 4-صفر، وفي الدور الثاني حقق الأهلي فوزه الأول على الهلال حينما انتصر بهدف نظيف.

وفي موسم 2012-2013 نجح الهلال بتحقيق فوزٍ كاسح على الأهلي حينما هزمه 4-1، في حين أن الأهلي انتظر مرة أخرى حتى موسم 2015-2016 حينما نجح لأول مرة بالفوز على الهلال ذهاباً وإياباً وهو الموسم الذي حقق فيه لقب دوري المحترفين السعودي.

وفي آخر 7 مباريات لم يعرف الأهلي طعم الانتصار على الهلال حيث خسر 5 مباريات وتعادلا في مواجهتين قبل مواجهتهما رقم 24 في دوري المحترفين السعودي.