الهولندي كومان مدرباً لبرشلونة حتى 2022

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا، تعيين رونالد كومان مديرا فنيا للفريق، بعقد يستمر حتى عام 2022.

ويأتي إعلان برشلونة عن تعيين لاعبه السابق كومان مدربا للفريق، بعد يومين من إعلان إقالة كيكي سيتين من المنصب إثر الهزيمة المهينة التي تلقاها برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 8 يوم الجمعة الماضي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ويرحل كومان، 57 عاما، عن تدريب المنتخب الهولندي ليتولى مسؤولية فريق برشلونة بعقد لمدة عامين، ينتهي في 2022.

وكان المدافع الهولندي السابق كومان قد سجل هدفأ الفوز لبرشلونة عندما توج الفريق بلقب الكأس الأوروبية لأول مرة في 1992، ويواجه الآن تحديا هائلا من أجل تصحيح مسار الفريق من جديد.

وسبق لكومان تدريب عدة فرق في هولندا من بينها أياكس وفينورد وإيندهوفن، كما درب بنفيكا البرتغالي وإيفرتون وساوثهامبتون الإنجليزيين.