بارتوميو: 7 لاعبين غير معروضين للبيع في برشلونة

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إنه من المتوقع أن يشرف المدرب الجديد رونالد كومان على تغييرات جذرية في التشكيلة مع قيادة النادي في حقبة جديدة بعدما ظهرت نقاط الضعف خلال الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وسيقود كومان، وهو أحد كبار لاعبي برشلونة السابقين وتولى تدريبه اليوم الأربعاء، مسؤولية المرحلة الانتقالية إلى جانب رامون بلانيس السكرتير الفني الجديد بعد رحيل إيريك أبيدال.

وقال بارتوميو في مقابلة مع محطة النادي التلفزيونية يوم الثلاثاء "سيجري السكرتير الفني والمدرب الجديد تغييرات جذربية وسيؤثر ذلك على بعض اللاعبين الذين سنودعهم بشكل لائق".

ولم يكشف بارتوميو عن أسماء هؤلاء اللاعبين لكنه أكد أن هناك سبعة لاعبين غير معروضين للبيع وهم القائد ليونيل ميسي والحارس مارك-أندريه تير شتيغن وثنائي الدفاع كليمو لينغليه ونلسون سيميدو والصفقات الجديدة أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ وعثمان ديمبلي.

ولم يظهر اسم جيرار بيكي وسيرجيو بوسكيتس، الموجودان في النادي منذ 2008 وهما الأقدم في التشكيلة بعد ميسي، ضمن قائمة بارتوميو ما يعني إمكانية رحيلهما بعد 12 عاما من النجاح مع الفريق الأول.

كما غابت أسماء جوردي ألبا وإيفان راكيتيتش ولويس سواريز وكلهم من العناصر المؤثرة في التشكيلة الفائزة بثلاثية من الألقاب في 2015 إلى جانب حصد لقد الدوري الإسباني في 2016 و2018 و2019.

وأضاف بارتوميو "هؤلاء لاعبون قدموا أفضل أيامهم مع النادي وكانوا جزءا من أفضل سنوات النادي. لقد فازوا بالكثير من الألقاب وحققوا نجاحات كبيرة".

وتابع "بعض هذه القرارات اتخذت بالفعل عن طريق البعض وسيتم اتخاذ البعض الآخر قريبا عن طريق أشخاص آخرين. لن يتم التشاور مع اللاعبين في هذه القرارات. من المهم جدا الاستماع إلى الآراء لكن سيتم اتخاذ القرار بشكل مشترك بين المدرب والسكرتير الفني".

وسيواجه برشلونة تحديا في بيع بعض اللاعبين في ظل ارتباط بعضهم بعقود رواتب ضخمة في الوقت الذي تعاني فيه أغلب أندية العالم من الآثار المالية الصعبة لجائحة كوفيد-19، في ظل فقدان إيرادات أيام المباريات وبيع التذاكر.

وأضاف بارتوميو أن برشلونة لا يزال يحاول التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان لكنه قال إنه "من المستحيل" استعادة نيمار لأن باريس سان جيرمان لا يرغب في بيعه.