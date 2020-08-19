دورتموند يتعاقد مع رينيير من ريال مدريد بنظام الإعارة

واصل بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تعزيز صفوف فريقه استعداداً للموسم المقبل، وضم رينيير، لاعب المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما، من ريال مدريد الإسباني بعقد إعارة.

وذكر نادي دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليغا)، اليوم الأربعاء أنه ضم رينيير، 18 عاما، بعقد إعارة لمدة عامين.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند :"رينير لاعب يتمتع بموهبة هائلة ويمكن الدفع به في مراكز هجومية مختلفة."

وبعد التتويج بالدوري البرازيلي وكأس الليبرتادوريس مع فريق فلامنغو، انتقل رينيير إلى ريال مدريد في يناير 2020، ولم يلعب أي مباراة حتى الآن مع الفريق الأول لريال مدريد الذي يدربه المدير الفني زين الدين زيدان.

وقال رينيير"إنني سعيد بالانضمام إلى بوروسيا. النادي معروف بتركيزه على اللاعبين الشبان وتطويرهم، أود تعلم الكثير والمشاركة كثيرا هنا، ومساعدة الفريق وتحقيق النجاح. أتمنى أن نمر بالعديد من اللحظات السعيدة معا."

وكان دورتموند قد أبرم عدة صفقات أخرى استعدادا للموسم الجديد، منها ضم لاعب الجناح جود بيلينغهام من برمنغهام سيتي والمدافع البلجيكي توماس مونييه من باريس سان جيرمان.