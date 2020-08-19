لاعب إيفرتون السابق محبط بعد إيقافه من الشرطة

قال فيكتور أنيتشيبي مهاجم إيفرتون السابق بعد إيقافه من الشرطة أثناء قيادة سيارته إنه نشأ على التعرض لتمييز عنصري.

وأكد اللعب البالغ عمره 32 عاما أن أفراد الشرطة أوقفوه بعدما غادر محطة وقود في مرسيسايد في إنجلترا في واقعة وصفها "بالمزحة".

وأبلغ لاعب وست بروميتش ألبيون وسندرلاند السابق شبكة سكاي سبورتس "في كثير من المرات، أتحلى بالكثير من الهدوء لكن بسبب كل ما يحدث فإني أشعر بالملل، لقد لاحقوني... لحوالي خمس دقائق. لقد أوقفوني وقالوا إني قدت السيارة على الرصيف. قلت هذا مؤسف ويحدث فقط لأني أسود وأقود سيارة جميلة... لقد واصلوا القول... إن هذا أمر معتاد وأنه لا يجب أن أشعر بالغضب. لكن في الواقع نحن كذلك كلنا نشعر بالغضب. مللنا من مثل هذه الأمور".

وقالت شرطة مرسيسايد في بيان لشبكة سكاي سبورتس إنه يتعين عليها إيقاف أي خطأ يؤثر على سلامة الجميع وأكدت أنه في واقعة أنيتشيبي "تم السماح للسائق بالقيادة دون توقيع أي عقوبة".

وأشار المهاجم النيجيري، الذي سبق أن تعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب مع إيفرتون في مباراة بالدوري الأوروبي، إلى أهمية التعليم من أجل حدوث التغيير المنتظر.

وقال أنيتشيبي "أشعر أن الناس لن تتوقف حتى يحدث التغيير. أشعر أن كثيرين يريدون التغيير. أعتقد أنه يجب إقامة محادثات حول ذلك".