إنريكي يختار قائمة إسبانيا لمواجهتي دوري أمم أوروبا

اختار لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة من اللاعبين الشباب، استعدادا لمواجهتي ألمانيا وأوكرانيا يومي 3 و6 سبتمبر المقبل في دوري أمم أوروبا.

وهذه هي أول قائمة يختارها إنريكي منذ عودته لمنصبه في نوفمبر. واستقال مدرب برشلونة السابق في يونيو 2019 لأن ابنته كانت تعاني من سرطان العظام، ولكن بعد وفاتها، وبعد خمسة أشهر من الاستقالة، عاد إلى المنصب مجددا.

وانضم إلى قائمة المنتخب أنسوماني فاتي، 17 عاما، لاعب برشلونة الشاب، بالإضافة إلى إريك غارسيا، 19 عاما، لاعب مانشستر سيتي. وأجرى إنريكي العديد من التغييرات، حيث استدعى فيران توريس، الصفقة الجديدة لمانشستر سيتي، وأوسكار رودريغيز لاعب ريال مدريد، وآداما تراوري لاعب وولفرهامبتون بين وجوه جديدة أخرى.

وجرى استبعاد خوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، واستدعاء سيرخيو ريغيلون، ولم تضم القائمة ألفارو موراتا أو باكو ألكاسير أو جيرارد مورينو.

وجاء في قائمة المنتخب الإسباني لحراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، كيبا أريزبالاجغا (تشيلسي) وأوناي سيمون (أتلتيك بلباو). وفي خط الدفاع: خيسوس نافاس (إشبيلية)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، دييغو يورنتي (ريال سوسيداد)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، سيرخيو ريغيلون (ريال مدريد) وإيريك غارسيا (مانشستر سيتي).

وفي خط الوسط : فابيان رويز (نابولي)، تياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ)، وسيرخيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد)، داني أولمو (لايبزيغ) وأوسكار رودريغيز (ريال مدريد).

وفي خط الهجوم: رودريغو (فالنسيا)، ميكل أويارزابال (ريال سوسيداد)، أداما تراوري (وولفرهامبتون) ماركو أسينسيو (ريال مدريد)، أنسوماني فاتي (برشلونة) وفيران توريس (مانشسرت سيتي).