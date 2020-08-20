بلاتر ينتقد قرار تبرئة إنفانتينو

انتقد اليوم الخميس جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،الذي يدير اللعبة الشعبية الأولى في العالم، بعدما قررت لجنة القيم التابعة له إسقاط دعوى ضد السويسري جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد.

وصرح بلاتر، الذي أطاحت به لجنة القيم من رئاسة فيفا عام 2015، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم "لا شيء يفاجئني بعد الآن. الهيئات المسيطرة على فيفا لم تعد مستقلة تحت قيادة جياني إنفانتينو".

وأعلن فيفا أمس الأربعاء أن إنفانتينو لن يواجه مزيدا من التحقيقات أو العقوبات بشأن مزاعم بارتكاب انتهاكات أخلاقية.

وبدأت لجنة القيم في فيفا تحقيقات أولية في العديد من التجاوزات المزعومة ضد إنفانتينو، بما في ذلك رحلة خاصة حجزها فيفا من سورينام إلى مدينة جنيف السويسرية، واجتماعات سرية بين رئيس فيفا والمدعي العام السويسري مايكل لاوبر.

ورغم ذلك، لا يزال إنفانتينو يخضع لتحقيقات جنائية في سويسرا، على خلفية اتهامه بتحريض لاوبر على إساءة استخدام سلطاته.