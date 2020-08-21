علي الحبسي يعتزل كرة القدم

أعلن الحارس العماني المخضرم علي الحبسي اعتزاله كرة القدم نهائيا، اليوم الجمعة، بعد مسيرة امتدت 22 عاماً.

وقال الحبسي (38 عاما) الذي أعلن الاعتزال الدولي في يناير الماضي في حسابه على تويتر "بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم.

وتابع الحارس الذي كان آخر فريق يمثله وست بروميتش ألبيون الانجليزي "بهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي، مؤكدا استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى".

وساهم الحبسي، الذي لعب كذلك لأندية بولتون واندرارز وويجان أثليتيك وبرايتون أند هوف ألبيون وريدينغ في إنجلترا، في تتويج عمان بكأس الخليج 2009 والوصول للنهائي في 2004 و2007. وغاب الحبسي عن تشكيلة عمان في كأس آسيا وكأس الخليج العام الماضي.