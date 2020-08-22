إشبيلية يعبر إنتر ويتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة

توج فريق إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 3 - 2 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وتعادل إشبيلية عن طريق ضربة رأس من لوك دي يونغ في الدقيقة 12.

ثم أضاف دي يونغ الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 33 من ضربة رأس أخرى، إلا أن دييجو جودين سجل هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 36 من ضربة رأس. وسجل إشبيلية هدف الفوز في الدقيقة 74 عندما سدد دييجو كارلوس الكرة بركلة خلفية مزدوجة لتصطدم بقدم روميلو لوكاكو لاعب إنتر قبل أن تعانق الشباك.

وتأهل إشبيلية للعب مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي تقام 24 سبتمبر المقبل، حيث يلاقي الفائز من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام بعد غد الأحد وتجمع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان إنتر ميلان تأهل للمباراة النهائية بفوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني 5 - صفر في الدور قبل النهائي، فيما تأهل أشبيلية بفوزه على مانشستر يونايتد 2 - 1 في الدور قبل النهائي. وفاز إشبيلية بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في 2005 و2006 ثم توج بلقب الدوري الأوروبي في ثلاثة مواسم متتالية من 2014 إلى 2016 .

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إقامة بطولة مصغرة بداية من دور الثمانية للدوري الأوروبي، ومنح حق استضافتها لمنطقة راين-رور غرب ألمانيا.