الإفراج عن ماغواير بعد احتجازه في اليونان

قالت شبكة سكاي التلفزيونية في اليونان، إن سلطات الادعاء اليونانية أفرجت، اليوم السبت، عن هاري ماغواير قائد نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد احتجازه لمدة يومين عقب مشاجرة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وأضافت الشبكة أن لاعب منتخب انجلترا سيرد على الاتهامات الموجهة إليه في الأسبوع المقبل. ونقلا عن موقع محلي قالت صحيفة إيثنوس اليونانية، إن السلطات وجهت إلى مجواير تهمة التشاجر وهي تعتبر جنحة في اليونان.

وهذا يعني إمكانية عدم مثول ماغواير (27 عاما) شخصيا أمام المحكمة في 25 أغسطس الجاري. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي الدفاع عن مجواير للتعليق. تمت الإجراءات القانونية في محكمة بجزيرة سيروس القريبة من ميكونوس.