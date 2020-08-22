بريمن يلجأ إلى قروض جديدة في حال عدم عودة الجماهير

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم عن أمله في معاودة السماح بحضور الجماهير إلى الاستادات اعتبارا من يناير المقبل نظرا لحاجة النادي إلى عائدات بيع التذاكر.

وفي مقابلة مع بوابة إلكترونية، قال كلاوس فيلبري، الرئيس التنفيذي لبريمن:" تقوم حساباتنا على إمكانية عودة الجماهير اعتبارا من يناير المقبل على أقصى تقدير، فإذا لم يحدث هذا ، فسوف نضطر إلى أن نعيد حساباتنا ونفكر في اللجوء إلى قروض جديدة".

وأوضح فيلبري أن أزمة كورونا تسببت في خسارة النادي لقرابة 30 مليون يورو من إيرادات الموسم الماضي والجديد، وقال إن هذا هو السبب في تقدم بريمن بطلب إلى مصرف (كيه إف دبليو) للحصول على قرض.

وأضاف فيلبري: "إذا حصلنا على القرض الذي طلبناه من مصرف كيه إف دبليو، فسيتم تمويل الموسم بالكامل".

وذكر فيلبري أن 16 ناديا من أندية الدرجة الأولى والثانية تقدموا بمثل هذا الطلب للحصول على قرض.