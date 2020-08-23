رباعي بايرن ميونخ السابق يحفزه على التتويج بـ "الأبطال"

المصدر: لشبونة - د ب أ

حث أربعة لاعبين، ساعدوا فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على التتويج بالثلاثية في 2013، الفريق الحالي على تحقيق نفس الإنجاز من خلال التغلب على باريس سان جيرمان في وقت لاحق اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وساعد الرباعي باستيان شفاينشتايغر، وفرانك ريبيري، وآرين روبين، وفيليب لام فريق بايرن ميونخ على التغلب على بوروسيا دورتموند 2 - 1 في 2013 لتحقيق أول ثلاثية في تاريخ النادي.

وقال شفاينشتايغر في رسالة عبر مقطع فيديو على موقع النادي: "أتمنى لكم الكثير من النجاح في النهائي وأتمنى أن تعودوا للوطن بالكأس". وقال ريبيري، لاعب فيورنتينا الحالي: "أتمنى لكم التوفيق، أنتم الفريق الأفضل. حظ سعيد دعونا نفعلها. ولعب ريبيري موسمين مع فريق مارسيليا الغريم التقليدي لباريس سان جيرمان".

وقال آرين روبين الذي سجل هدف الفوز في نهائي عام 2013 "فقط آمنوا بأنفسكم وكافئوا أنفسكم".

من جانبه قال لام: "اذهبوا وأحضروا هذه الكأس".