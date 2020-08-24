24 سبتمبر موعداً للسوبر الأوروبي بين بايرن وإشبيلية

المصدر: لشبونة - د ب أ

مع تتويجه اليوم الأحد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، حجز بايرن ميونخ الألماني مقعده في كأس السوبر الأوروبي للموسم المنقضي 2019 - 2020 .

ويلتقي بايرن فريق إشبيلية الإسباني في 24 سبتمبر المقبل على استاد "بوشكاش آرينا" في العاصمة المجرية بودابست على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وكان من المفترض إقامة مباراة السوبر الأوروبي في بورتو بالبرتغال يوم 12 أغسطس الحالي ولكن تأخير نهاية الموسم على المستويين المحلي والأوروبي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد أسفر عن نقل مباراة السوبر إلى بودابست وتأخيرها إلى 24 سبتمبر المقبل.

وتوج بايرن اليوم بلقب دوري الأبطال بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 - صفر في النهائي الذي أقيم على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان إشبيلية توج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي أمس الأول الجمعة بالفوز 3 - 2 على انتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة.