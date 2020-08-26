تشيلويل ثالث صفقات تشيلسي الصيفية

أكمل نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء، إجراءات تعاقده مع بن تشيلويل، اللاعب الدولي الظهير الأيسر لنادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ووقع ابن الـ23 عاما عقدا مدته 5 أعوام مع نادي تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بحسب عدة مصادر غير رسمية.

وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني للنادي، قال تشيلويل: "متشوق لأن أكون جزءا من هذا الفريق الشاب والحيوي تحت قيادة فرانك لامبارد، والعمل على الفوز بالبطولات في الموسم المقبل".

وأشادت مارينا غرانيفوسكايا، مديرة نادي تشيلسي بالتعاقد الجديد "سيضيف خبرة إلى الفريق بعد مشاركته في بطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وعلى الصعيد الدولي، رغم صغر سنه. واثقون من تأقلمه مع اللاعبين بسرعة، وهو تعاقد يحتاجه النادي للمنافسة على البطولات".