مارسيليا يمدد عقد حارسه ماندندا

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، عن تمديد عقد حارس مرماه ستيف ماندندا ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن تمديد عقد ماندندا، 35 عاما، يأتي كخطوة جديدة في مسيرة الحارس الذي بات يعتبر أسطورة في النادي.

وكان ماندندا بدأ مسيرته الكروية عام 2005 مع فريق لو هافر، قبل أن ينضم إلى صفوف مارسيليا عام 2008 حيث لعب للفريق حتى عام 2016 قبل أن ينتقل إلى كريستال بالاس الإنجليزي الذي قضى به موسما واحدا قبل العودة لمارسيليا مجددا.

وخلال مسيرته مع مارسيليا توج ماندندا بلقب الدوري الفرنسي مرة واحدة موسم 2009-2010، كما توج بلقب كأس الرابطة الفرنسية ثلاث مرات، كما سبق له أن خاض 32 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي حيث توج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت مباراة مارسيليا أمام سانت اتيان في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة الماضي، تم تأجيلها بعد ظهور أربع حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف مارسيليا.