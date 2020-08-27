برشلونة يعوّل على "أطفال" ميسي لإقناع والدهم بالبقاء

تأمل إدارة نادي برشلونة الإسباني استعطاف ليونيل ميسي، نجم الفريق الراغب بالرحيل، وإقناعه بالبقاء عبر عائلته وأبنائه كي لا يتعرضوا لما مر به والدهم من مرحلة صعبة في طفولته.

وكان ميسي أرسل طلبا برغبته الرحيل عن برشلونة الثلاثاء الماضي عبر "بوروفاكس" وهو ما سبب زوبعة حول العالم وربط الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات مع عدد من الأندية. ويرغب ميسي بالانتقال من برشلونة اعتراضا على إدارة الفريق بقيادة الرئيس جوسيب بارتوميو.

وبحسب الصحفي البرازيلي مارسيلو بيتشلير، مراسل راديو إيتايايا الرياضي، والذي كان أول من نشر خبر رحيل ميسي عن برشلونة وربطه بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فإن الأخير قد يقتنع بالاستمرار مع ناديه كي لا يتعرض أبناؤه لما تعرض له عندما عاش طفولة صعبة بمغادرة روزاريو الأرجنتينية والاستقرار في إسبانيا.

وأضاف البرازيلي: اضطر ميسي إلى ترك مدرسته وأصدقائه والحي الذي كان يعيش فيه للعيش في برشلونة، ولكن في إنجلترا فإنه سيستقر في مكان رائع ومع وجود مواطنه أغويرو فقد يتمكن أطفاله من تكوين الصداقات.