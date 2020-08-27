غاريث باري يعتزل كرة القدم

أعلن غاريث باري نجم خط وسط منتخب إنجلترا سابقا، اليوم الخميس اعتزال كرة القدم في سن التاسعة والثلاثين بعد مسيرة حافلة مع أندية استون فيلا ومانشستر سيتي وإيفرتون ووست بروميتش ألبيون.

وبدأ باري مسيرته عبر نادي أستون فيلا عام 1997 حيث قضى معه 12 عاما وشارك في 441 مباراة مع الفريق ثم انتقل في عام 2009 إلى مانشستر سيتي مقابل 12 مليون جنيه استرليني وفاز معه ببطولة كأس الاتحاد في موسم 2010-2011 ، و الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي كما فاز معه بكأس الدرع الخيرية عام 2012 .

وانتقل باري في موسم 2013-2014 إلى إيفرتون على سبيل الإعارة لموسم واحد ثم انضم للفريق بعقد نهائي لثلاثة أعوام في 2014 وبعد نهاية عقده رحل إلى وست بروميتش. ويعتبر باري أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 653 مباراة.

وخاض باري مباراته الدولية الأولى مع منتخب إنجلترا في عام 2000 وحمل شارة قيادة الفريق خلال المباراة الودية أمام مصر في عام 2010.

وشارك باري في 53 مباراة مع منتخب إنجلترا وسجل ثلاثة أهداف، وظهر مع الفريق في كأس أمم أوروبا 2000 ومونديال 2010.