مولر: عودتي إلى المنتخب لا تشغل بالي

قال توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن احتمالية عودته للمنتخب الألماني لا تشغل باله رغم أدائه الجيد الذي ساعد فريقه لتحقيق الثلاثية.

وقال مولر اليوم الخميس: "بالطبع في الشهر الماضي بسبب نجاح الفريق ودوري فيه ظهرت تساؤلات بشأن المنتخب الوطني مرة أخرى. ولكن لا يوجد شيء جديد، وأيضا هذا ليس موضوعا بالنسبة لي".

وأنهى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، العام الماضي، المسيرة الدولية لتوماس مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينغ بشكل مفاجئ، حيث يسعى لإعادة بناء المنتخب الألماني.

وقدم مولر أداء رائعا مع بايرن منذ تعيين هانسي فليك كمدير فني لبايرن في نوفمبر. ولعب دورا رئيسيا في تتويج فريقه بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، حيث كان بعيدا عن المشاركة في ظل تولي المدير الفني السابق نيكو كوفاتش.

ولا يرجح أن يعدل لوف عن قراره، وأكد على موقفه يوم الثلاثاء عندما أعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواتجهتي إسبانيا وسويسرا في دوري أمم أوروبا.