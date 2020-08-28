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السبت.. استئناف دوري السلة الأميركي

المصدر: واشنطن - رويترز
ملعب فارغ بعد إلغاء المواجهات
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قالت الرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين واتحاد اللاعبين اليوم الجمعة، إن لاعبي المسابقة الذين قاطعوا المباريات ضمن احتجاجات على الظلم العنصري ووحشية الشرطة وافقوا على استئناف الأدوار الإقصائية غدا السبت.

ويضع القرار حدا لثلاثة أيام من توقف المباريات كجزء من احتجاج يقوده اللاعبون وأشعله إطلاق رجل شرطة أبيض النار على جيكوب بليك، وهو رجل أسود، في كينوشا بولاية ويسكونسن وأدى لإلغاء مباريات في رياضات أخرى أيضا.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد يوم من المناقشات بين اللاعبي والمدربين ومديري الفرق بشأن الخطوات المقبلة ضمن الجهود الجماعية لدعم العدالة الاجتماعية والمساواة.

ويشمل الاتفاق تشكيل دوري المحترفين واللاعبين لإئتلاف للعدالة الاجتماعية يركز على قضايا عديدة مثل زيادة المشاركة في التصويت وتعزيز المشاركة المدنية وإصلاح نظام العدالة الجنائية.

وستنسق الفرق التي تملك وتتحكم في استادات مع المسؤولين المحليين لتحويلها إلى مقار انتخابية خلال انتخابات الرئاسة هذا العام لتوفير خيار آمن للتصويت في المناطق غير المحصنة من كوفيد-19.

وقالت رابطة الدوري أيضا إنها تعمل على استغلال حملات الدعاية في المباريات للترويج لمشاركة اجتماعية أكبر وزيادة الوعي بشأن عملية التصويت.

وقال آدم سيلفر مفوض دوري السلة للمحترفين وميشيل روبرتس المديرة التنفيذية لاتحاد اللاعبين في بيان مشترك "هذه التعهدات تأتي بعد أشهر من التعاون والتنسيق لتصميم بيئة آمنة وصحية لاستئناف موسم الدوري مع دعم العدالة الاجتماعية وتشكيل مؤسسة تركز على التمكين الاقتصادي لمجتمع السود".

وأضافا "نتطلع لاستئناف الأدوار الإقصائية والاستمرار في التنسيق في أورلاندو وفي كل مقار فرق الدوري والضغط من أجل تغيير هادف ومستدام".

كلمات دالّة

#لوس أنجليس ليكرز, #ميلووكي بكس, #دوري السلة الأميركي
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