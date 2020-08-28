الفيصلي يتعاقد مع الهولندي فايق

أعلن نادي الفيصلي تعاقده مع اللاعب الهولندي هشام فايق لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لعام ثالث، قادما من صفوف فريق هيرنفين الهولندي.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة: "أنهت إدارة النادي برئاسة فهد بن عبد المحسن المدلج إجراءات التوقيع مع اللاعب الهولندي هشام فايق بعقد يمتد لموسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر ابتداء من الموسم المقبل".

وأضاف النادي: "وصل اللاعب صباح اليوم الجمعة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقباله عضو العلاقات العامة محمد العباد قبل أن يخضع اللاعب للفحوص الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في مدينة الرياض".

وأكد النادي: "نتمنى للاعب التوفيق مع بقية زملائه اللاعبين لتحقيق تطلعات جماهير ومحبي الفيصلي".