الهلال بطلاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

حسم الهلال لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين رسمياً بعدما اكتسح ضيفه الحزم 4-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين حقق النصر فوزاً صعباً أمام ضيفه الفيحاء 2-1، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض ضمن الهلال حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل نهاية المسابقة بمرحلتين حينما اكتسح ضيفه الحزم 4-1.

وفاجأ الحزم مضيفهم بهدفٍ مبكر بعد مرور 3 دقائق فقط حينما تلقى مهاجمه عبدالرحمن اليامي تمريرة من زميله البرازيلي كافو ليسدد الكرة في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

ورد الهلال سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 8 حينما تمكن لاعبه سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل بعدما اخترق دفاع الحزم بمهارة وسدد الكرة في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة.

وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله الايطالي سباستيان جوفنيكو.

وفي الشوط الثاني كثّف الهلال هجومه وتمكن مهاجمه الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله ياسر الشهراني برأسه لتستقر في شباك الحزم.

ولم يتوقف هجوم الهلال وحصل مهاجمه الفرنسي غوميز على ركلة جزاء عند الدقيقة 56 ليتقدم لها اللاعب بنفسه ويضعها بالشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 66 نقطة ليحسم لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بمرحلتين، في حين بقي الحزم على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فريقه لتحقيق الفوز على الفيحاء في المواجهة التي انتهت 2-1.

واحتاج الفيحاء 7 دقائق حتى تمكن مهاجمه المدغشقري فانيفا آندرياتسيما من تسجيل هدف السبق بعدما أكمل تمريرة زميله الغاني صامويل أوسو بقدمه في شباك الحارس الاسترالي براند جونز.

ورد النصر سريعاً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق حينما تمكن هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء. وعند الدقيقة 90+5 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن العبيد برأسه في شباك الفيحاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 60 نقطة ليبقى في المركز الثاني، وبقي رصيد الفيحاء على رصيده السابق 29 نقطة ليبقى في المركز 13 مؤقتاً.