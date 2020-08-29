ميسي يتمسك بموقفه ويقرر الغياب عن الفحص الطبي

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحضور إلى برشلونة وإجراء الفحوصات الطبية متمسكا بموقفه وعدم النقاش مع الإدارة حول مستقبله في إسبانيا.

وبحسب إذاعة كاتالونيا "راك 1" فإن ميسي أبلغ برشلونة بعدم حضوره وإجرائه فحص PCR الذي يجريه جميع منسوبي النادي بعد عودتهم من الإجازة والمتعلق بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي بدأت سلسلة من الأحداث في نادي برشلونة الإسباني بعدما أرسل ميسي مستنداً يطلب فيه الرحيل عن النادي اعتراضاً على إدارة بارتوميو، قبل أن يشيد زميله السابق كارلوس بويول بموقف الأرجنتيني ويؤيده وزميله الآخر الأوروغوياني لويس سواريز كذلك.

ومنذ ذلك الوقت انتشرت عدة أخبار تفيد برغبة برشلونة الوصول إلى حل يقنع نجمه وأسطورته بالبقاء، إلا أن ميسي وبحسب مصادر عديدة قد تواصل مع مدربه السابق بيب غوارديولا للعب تحت قيادته مرة أخرى في مانشستر سيتي الإنجليزي.