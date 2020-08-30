الرائد يتعاقد مع عوض خميس

أعلن نادي الرائد عن ضم لاعب الوسط عوض خميس في صفقة انتقال حر قادماً من النصر بعد انتهاء عقده.

وأنهى فهد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي الرائد إجراءات التوقيع الرسمي مع اللاعب عوض خميس بصفقة انتقال حر ليمثل الفريق لمدة موسمين. ونشر حساب نادي الرائد صوراً من توقيع عوض خميس عقد انضمامه إلى النادي وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع.

وكان عوض خميس البالغ من العمر 32 عاماً، قد انضم لصفوف النصر في عام 2012 قادماً من نجران، وقد توج مع الفريق العاصمي ببطولات كأس ولي العهد والدوري السعودي مرتين وكأس السوبر المحلي.

وشارك عوض خميس مع نادي النصر هذا الموسم في 14 مباراة بمسابقة الدوري السعودي و3 مباريات في كأس الملك، بالإضافة لمباراة كأس السوبر التي فاز بها فريقه.