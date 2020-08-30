برشلونة يفسخ عقده مع شركة المحاماة الخاصة بالنادي

فسخت إدارة برشلونة تعاقدها مع مكتب المحاماة الخاص بالنادي بعدما نصح الأخير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالخروج من النادي الكتالوني.

وفي تقرير من "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نصحت شركة استشارات قانونية تدعى “كواتريكاساس” الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، بإرسال فاكس للرحيل عن برشلونة في وقت سابق من هذا الأسبوع، موضحًا خلاله رغبته في فسخ العقد.

وتلتزم شركة “كواتريكاساس”، وهي شركة استشارات قانونية، بعقد مع النادي الكتالوني، وقامت الشركة بتقديم النصيحة لميسي حول الوضع الحالي وتوضيح أنسب الطرق القانونية لفسخ تعاقده، الذي يمتد حتى صيف 2021، وبسبب ذلك قطع برشلونة علاقته مع شركة “كواتريكاساس".

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن بارتوميو، رئيس مجلس إدارة برشلونة، قرر شخصيا إنهاء التعامل مع شركة المحاماة لأنها كان من المفترض أن تتواصل مع النادي قبل القيام بهذا الفعل.

وكان بارتوميو هو من اقترح على ميسي في وقت سابق التعامل مع "كواتريكاساس" لمساعدته في قضاياه المالية السابقة، لتكون بعد ذلك هي القائمة بقضايا النجم والنادي سواسية.

ويُعتقد بأن خورخي بيكورت، المحامي الذي يعمل مع عائلة ميسي في القضية الحالية، وأحد أفراد كواتريكاساس، هو من أوصى النجم الأرجنتيني بإرسال "بوروفاكس" الشهير الثلاثاء الماضي.