بايرن ميونخ يشكر كوتينيو قبل عودته إلى برشلونة

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعرب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن شكره للاعب فيليب كوتينيو على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق البافاري والدور الذي لعبه في تتويجه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال الموسم المنقضي، وذلك لدى عودته إلى برشلونة الإسباني.

وقال كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ اليوم الأربعاء: "نود أن نشكر فيليب كوتينيو بحرارة. من خلال إبداعه وقدراته الفنية الرائعة، عزز أداءنا خلال موسم الثلاثية".

وكان البرازيلي كوتينيو، 28 عاما، انضم إلى بايرن ميونخ بعقد إعارة من برشلونة مقابل نحو 8.5 مليون يورو في الصيف الماضي.

وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة في بايرن ميونخ: "يمكنه الشعور بالفخر بإسهامه في فوزنا بالثلاثية، خاصة عند حسم لقب دوري الأبطال في لشبونة".

وخاض كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، 38 مباراة رسمية مع بايرن، وقد سجل 11 هدفا وصنع تسعة أهداف أخرى.